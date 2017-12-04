رامبو: مستعد للعمل “كناس” في نادي الزمالك

قال نبيل محمود، المدرب العام الجديد لنادي الزمالك إنه وافق على تولي المنصب كرجل ثان مع الصربي نيبوشا بسبب رغبته في رد الجميل للنادي الذي تسبب في شهرته.

وقال محمود في تصريحات صباح الاثنين: “تلقيت تكليفًا رسميًا من قبل مجلس الزمالك، لتولي منصب المدرب العام بعد اتصال هاتفي من فاروق جعفر نجم الفريق الأيبض، بعد مشاورات مع مرتضى منصور رئيس النادي”.

وأضاف: “مستعد للعمل كناس داخل القلعة البيضاء وليس عيبًا أن أكون الرجل الثاني في نادي الزمالك”.

وتابع محمود: “لن يكون هناك صراع بيني وبين نيبوشا المدير الفني للفريق، ولم أتواجد في الزمالك لتطفيشه وسنتعاون معًا لإنقاذ الأبيض من الكبوة الحالية”.

وأعلن نادي الزمالك، انضمام نبيل محمود الشهير بـ”رامبو” للجهاز الفنى للفريق الكروي ليصبح تشكيل الجهاز الفني للأبيض يتكون من المونتنيغري نيبوشا مديراً فنياً، ونبيل محمود مدرباً عاماً، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وماركو مدرب أحمال.

ويبدأ جهاز الزمالك الجديد مهمته بشكل رسمي في مباراة حرس الحدود، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر باستاد السلام في القاهرة.