ميدو يستقيل من تدريب وادي دجلة بعد الخسارة من الاتحاد برباعية نظيفة

أعلن أحمد حسام (ميدو) استقالته من تدريب وادي دجلة بعد خسارة قاسية 4-صفر أمام عشرة من لاعبي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وقال ميدو مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق في حسابه على تويتر: “تقدمت باستقالتي لمسؤولي وادي دجلة وأشكر الجميع في النادي على مساندتهم لي خلال الفترة التي عملت بها، وأتمنى التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.. وأشكر بشكل خاص أخي الأكبر ماجد سامي (رئيس النادي)”.

تقدمت باستقالتي لمسؤولي وادي دجلة، وأشكر الجميع في النادي على مساندتهم لي خلال الفترة التي عملت بها في النادي، وأتمنى التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة..وأشكر بشكل خاص أخي الأكبر ماجد سامي.. @wadideglafc — Mido (@midoahm) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأعلن وادي دجلة عن قبول الاستقالة أيضًا عبر رد تغريدة موقع التدوينات المصغر “تويتر”، قائلًا: “شكرًا ميدو”.

ويقبع “وادي دجلة” في منطقة الهبوط بعدما جمع ثماني نقاط فقط هذا الموسم من 12 مباراة، إذ حقق فوزًا واحدًا، وتعادل خمس مرات، وخسر في ست مباريات.

ولم يستغل “وادي دجلة”، الذي يملك أضعف دفاع في المسابقة، واستقبل 24 هدفًا، النقص العددي في صفوف الاتحاد السكندري منذ الدقيقة 33 بعد طرد لاعب الوسط محمد عاشور الأدهم، واهتزت شباكه ثلاث مرات بعد الطرد.

وتولَّى ميدو، مهاجم توتنهام، وأياكس أمستردام، وأولمبيك مرسيليا السابق، قيادة وادي دجلة في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد دجلة إلى المركز الخامس في الدوري قبل موسمين.