الأزمة تتصاعد في نادي الزمالك المصري.. استقالة 3 أفراد من الجهاز المعاون لنيبوشا

قدم الثلاثي طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك المصري، ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد، وحسين السيد مدير الكرة استقالتهم من مناصبهم في القلعة البيضاء.

وقال أيمن حافظ مدير الفريق لإرم نيوز: “طارق يحيى المدرب العام، وحسين السيد مدير الكرة، ومدحت عبد الهادي مدرب الفريق قاموا بإبلاغي رسميُا بالاعتذار عن عدم استكمال العمل مع الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة بهم”.

وأوضح أنه لم يتلق أي تعليمات بخصوص من سيتولى المهمة بدلًا منهم خاصة أن مجلس الإدارة لم يجتمع بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الرجاء بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، وسط غضب جماهيري كبير بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويرفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاجتماع لبحث مشاكل الفريق، بسبب رغبة مرتضى منصور رئيس النادي في الإطاحة بهاني العتال من منصب نائب رئيس النادي، رغم نجاحه في الانتخابات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل، في دور الـ16 في كأس مصر.

ويحتل نادي الزمالك حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.