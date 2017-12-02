مرتضى منصور يتوعد لاعبي نادي الزمالك.. ويؤكد استمرار نيبوشا مدربا للفريق

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالة الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق رغم التعادل مع الرجاء في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم بنتيجة 1/1.

وقال مرتضى في تصريحات عقب لقاء الرجاء: “أنا حتي الآن لست رئيسًا لنادي الزمالك فكيف أقوم بإقالة المدير الفني للفريق؟”.

وأضاف منصور: “لن أتسلم رئاسة الزمالك في ظل وجود هاني العتال كنائب للرئيس، رغم أن عضويته مزورة، هذا موقفي النهائي ولن أتراجع عنه مهما كانت الضغوط”.

وتابع: “رحيل هاني العتال هو الحل الوحيد من أجل أن أتولى رئاسة الزمالك، وعقد أول جلسة لمجلس الإدارة الجديد لإصدار أي قرارات تخص النادي والفريق الأول لكرة القدم”.

وكان الزمالك قد واصل نتائجه السلبية بالتعادل 1/1 مع الرجاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين في منافسات الجولة 12 للدوري.

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية إن نيبوشا سيحصل على فرصته كاملة مع النادي، متوعدا عددا من لاعبي الفريق أمثال أحمد توفيق وخالد قمر بالاستبعاد النهائي عن صفوف الفريق.

وقال منصور إن ثورة ستحدث في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار مرتضى إلى أنه قبل سيقبل استقالة حسين السيد مدير الكرة، وطارق يحيى المدرب العام حال تقدمه بها.

وشدد رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية على أنه سيعين مدربا أجنبيا مساعدا لنيبوشا إذا طلب ذلك.