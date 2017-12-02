تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي وتعادل الزمالك

واصل النادي الأهلي المصري مسلسل انتصاراته بمسابقة الدوري بالفوز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم على استاد القاهرة في إطار مباريات الأسبوع الـ12، بينما استمر الزمالك في مسلسل إهدار النقاط.

الأهلي الذي يمتلك 4 مباريات مؤجلة قفز للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 22 نقطة متساويًا مع المصري الذي سيواجه الإنتاج الحربي مساء الإثنين، ليقترب المارد الأحمر من المتصدر الإسماعيلي الذي يمتلك 26 نقطة. في المقابل، تراجع إنبي للمركز الثامن برصيد 15 نقطة حيث تلقى إنبي خسارته الأولى في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويأتي إنبي بقيادة إيهاب جلال سابعًا بالجدول وفي جعبته 15 نقطة.

بينما حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة الزمالك والرجاء.

وبهذه النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة 19 في المركز الرابع بالدورى، بينما وصل الرجاء إلى النقطة السادسة في المركز الـ18 والأخير.