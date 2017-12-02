النادي الأهلي يقسو على إنبي برباعية.. والزمالك يتعادل مع الرجاء (تعرف على ترتيب الدوري المصري)

واصل فريق النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على إنبي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل الزمالك مع الرجاء 1/1 وفوز الأسيوطي سبورت على طنطا 2 / 1.

وسجل أهداف الأهلي سعد سمير وجونيو أغايي ووليد أزارو وأحمد الشيخ في الدقائق 28 و39 و54 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنبي صلاح محسن في الدقيقة 43.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة المصري مع الإنتاج الحربي بعد غد الإثنين، فتوقف رصيد إنبي عند 15 نقطة في المركز الثامن مناصفة مع الإنتاج الحربي.

بهذا الفوز حافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم، إذ حقق فوزه السابع مقابل التعادل في مباراة واحدة، ولديه أربع مباريات مؤجلة، وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لإنبي هذا الموسم مقابل، الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق الزمالك في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه الرجاء.

وتقدم فريق الرجاء بهدف سجله صالح موسى في الدقيقة 17 وتعادل كابونغو كاسونغو للزمالك في الدقيقة 73.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مناصفة مع المقاولون العرب، بينما رفع الرجاء رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع للزمالك هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والخسارة في مباراتين، ويعد هذا التعادل هو الثالث للرجاء مقابل الفوز في مباراة، والخسارة في ثماني مباريات.

وفي المباراة الثالثة، واصل فريق الأسيوطي سبورت انطلاقته المميزة في الدوري وتغلب على طنطا 2 / 1.

وسجل هدفي الأسيوطي كل من محمد عنتر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومهند لاشين من ركلة جزاء في الدقيقة 67، وسجل هدف حفظ ماء الوجه لطنطا سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الأسيوطي سبورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد طنطا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.