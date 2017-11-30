نتائج انتخابات النادي الأهلي.. مصادر قضائية تؤكد فوز محمود الخطيب رسميًا‎

أعلنت مصادر قضائية مشرفة على انتخابات النادي الأهلي المصري، عن فوز محمود الخطيب بمقعد الرئاسة، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس.

وبعد فرز 124 لجنة حصل محمود الخطيب على 20.027 صوت مقابل 14.700 صوت لمحمود طاهر

وستكون عملية فرز الأصوات على مقعد العضوية في الفترة المقبلة تحصيل حاصل، نظرًا لحصول مجمود الخطيب على النسبة المئوية التي تمكنه من اعتلاء عرش القلعة الحمراء.

عاجل- مصادر قضائية: الخطيب رئيسا للأهلي .. والأصوات التي لم يتم فرزها لن تغير النتيجة#ONSPORT pic.twitter.com/wMMzB6ZaCa — ON Sport (@ONsportEg) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

على منصب نائب الرئيس فاز العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، بعد منافسة شرسة مع مصطفى مراد فهمي سكرتير الفيفا الأسبق، حيث قالت مصادر قضائية إن الأصوات متقاربة، والحسم لن يكون إلا مع الصندوق الأخير.

كما فاز خالد الدرندلى “أمين صندوق” بعد منافسة مع كامل زاهر من قائمة طاهر.

وفي العضوية فوق السن فاز كل من: خالد مرتجى ورانيا علواني ومحمد الدماطي وجوهر نبيل وطارق قنديل وإبراهيم الكفراوي ، وتحت السن: مهند مجدى، ومحمد جمال الجارحي، ومحمد سراج الدين.

وعقدت انتخابات الأهلي وسط صراع شرس بين جميع المُرشحين، خاصة بين قائمتي محمود طاهر رئيس النادي الحالي ومحمود الخطيب.

ويتسابق 36 مُرشحًا في انتخابات القلعة الحمراء، حيث يتسابق على منصب الرئيس 4 مرشحين هم: محمد ثابت محمد عثمان فضل الله، إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، محمود الخطيب ومحمود طاهر، وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم للانتخابات كل من: مصطفى مراد فهمي (قائمة محمود طاهر) والعامري فاروق، وفي أمانة الصندوق تقدم كل من: كامل زاهر (قائمة محمود طاهر) وخالد الدرندلي (قائمة محمود الخطيب).

في حين تقدم لمنصب العضوية فوق 35 عامًا 19 مرشحًا، أما على منصب العضوية أقل من 35 عامًا، تقدم 9 مرشحين.