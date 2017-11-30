مؤشرات نتائج انتخابات النادي الأهلي.. محمود الخطيب يتقدم

تفوق محمود الخطيب على منافسه محمود طاهر بفارق كبير في سباق انتخابات النادي الأهلي المصري، بعد فرز أول دفعة من الصناديق، وتمثل 6 لجان فرز.

وحصد الخطيب 25196 صوتًا، بينما حصد طاهر 1693 صوتًا، مما يؤكد تفوق الخطيب على طاهر على منصب الرئيس.

وتتأرجح أرقام الأصوات على منصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق، ولم تتضح أي معالم لهما حتى الآن.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، بدأت فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت بالانتخابات في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُعقد انتخابات الأهلي وسط صراع شرس بين جميع المُرشحين، خاصة بين قائمتي محمود طاهر رئيس النادي الحالي ومحمود الخطيب.

ويتسابق 36 مُرشحًا في انتخابات القلعة الحمراء، حيث يتسابق على منصب الرئيس 4 مرشحين هم: محمد ثابت محمد عثمان فضل الله، إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، محمود الخطيب ومحمود طاهر، وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم للانتخابات كل من: مصطفى مراد فهمي (قائمة محمود طاهر) والعامري فاروق، وفي أمانة الصندوق تقدم كل من: كامل زاهر (قائمة محمود طاهر) وخالد الدرندلي (قائمة محمود الخطيب).

في حين تقدم لمنصب العضوية فوق 35 عامًا 19 مرشحًا، أما على منصب العضوية أقل من 35 عامًا، تقدم 9 مرشحين.