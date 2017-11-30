انتخابات النادي الأهلي.. السفير السعودي يدلي بصوته لهذا المرشح وغالي يدعم الخطيب

وصل أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ للمشاركة في انتخابات القلعة الحمراء لانتخاب مجلس جديد يقود النادي حتى عام 2021.

ويعد السفير أحمد القطان من أشد المناصرين للنادي الأهلي، ويرتبط بعلاقة تاريخية مع رؤساء القلعة الحمراء منذ توليه منصب السفير السعودي في مصر.

وأعلن القطان دعم قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات الأهلي، التي تجري اليوم، خاصة أنه يرتبط بعلاقة طويلة معه منذ عهد رئيس النادي الأسبق صالح سليم.

وكان حسام غالي لاعب النصر السعودي، قد عاد للقاهرة بشكل عاجل صباح اليوم؛ من أجل المشاركة في انتخابات الأهلي، ودعم قائمة محمود الخطيب.

ودخل غالي في عدة أزمات مع محمود طاهر رئيس الأهلي، والمرشح على منصب الرئيس في الانتخابات الحالية.

وجاء التوتر في العلاقة بعد قيام محمود طاهر بسحب شارة الكابتن من حسام غالي، عقب قيام اللاعب بركل الشارة، عندما تم طرده في إحدى مباريات الفريق في الدوري قبل الماضي.

وأعلن نادي النصر السعودي السماح لحسام غالي بالسفر للقاهرة؛ من أجل بعض الأمور الخاصة به، عقب لقاء فريقه أمام الفتح في الدوري السعودي.

يذكر أن انتخابات الأهلي يتنافس عليها 36 مرشحًا، وهم: محمد ثابت فضل الله، وإلهامى عجينة، ومحمود الخطيب، ومحمود طاهر، على منصب الرئيس، وعلى مقعد نائب الرئيس كل من: مصطفى مراد فهمي، والعامري فاروق، وفي أمانة الصندوق كامل زاهر وخالد الدرندلي.

فيما يتنافس على منصب العضوية فوق “35 عامًا” 19 مرشحًا هم: خالد سليمان، ونادر حمادة، ومحمد سعد الدين، وأحمد زكي، وجوهر نبيل، وإبراهيم الكفراوي، وخالد مرتجي، ومحمد الدماطي، وطارق قنديل، ورانيا علواني، وهاني سري الدين، ومحمد يحيى عيسى، ومحمد جمال هليل، وهشام فوزي، وأيمن المرشدي، وحمدى الكنيسي، وخالد حبيب، وإيهاب ماضي، ومنى عبدالكريم.

وعلى منصب العضوية أقل من “35 عامًا”، 9 مرشحين هم: محمد جمال الجارحي، ومحمد زكريا سراج الدين، ومهند مجدي، وشيرين منصور، وحسام الدين مصطفى، وعمر ربيع ياسين، ومحمد سعيد، ومروان هشام، وأحمد مصطفى.