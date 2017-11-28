انتخابات نادي الزمالك.. ورطة بعد تأجيل طعن هاني العتال

قررت محكمة مصرية تأجيل القضية التي رفعها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد هاني العتال، الفائز بمنصب نائب رئيس النادي في الانتخابات الأخيرة، للطعن في عضويته؛ بسبب تنحي الدائرة التي تنظر القضية.

وأعلنت الدائرة المسؤولة عن قضية العتال في مركز التحكيم الرياضي التنحي من نظر قضية بطلان عضوية العتال، وتقرر تأجيل القضية لوقت لاحق لحين اختيار دائرة جديدة لنظر القضية.

ويرفض منصور عقد أول جلسة لمجلس إدارة الزمالك الجديد إلا بعد رحيل هاني العتال من منصب نائب رئيس النادي، ما يضع الزمالك في ورطة.

يذكر أن العتال نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك على حساب أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادي الحالي، في الانتخابات التي أجريت الخميس والجمعة الماضيين.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات سابقة: ” إما أنا أو هاني العتال في مجلس الزمالك الجديد”.

وأوضح: “لن أجلس على مائدة مجلس الإدارة مع مزور وبلطجي.. أنا لا أمزح حين أقول بأنني لن أكمل في هذه الحالة، فقد قلت من البداية إنني أريد قائمتي كاملة، ولا أريد أي عضو من القائمة الأخرى، لأنني لا أريد مشاكل في المجلس”.

من جانب آخر، بات عبدالله جمعة، لاعب وسط نادي الزمالك، مهددًا بالغياب عن لقاء الفريق أمام الرجاء، يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري العام بسبب الإصابة.

واشتكى جمعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مران الزمالك، حيث لم يتمكن من استكمال المران قبل أن يتوجه لعقد جلسة مع محمد أسامة، طبيب الفريق.