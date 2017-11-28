بعد تألقه أمام نادي الزمالك.. هل يكرر حسين الشحات سيناريو انتقال نجوم المقاصة للنادي الأهلي المصري؟

بدأت أنباء مفاوضات النادي الأهلي المصري مع حسين الشحات، لاعب نادي مصر المقاصة وهداف الدوري المصري برصيد 8 أهداف، في العودة من جديد، مع تألق اللاعب هذا الموسم تحت قيادة مدرب الفريق الجديد عماد سليمان.

وسجل حسين الشحات “هاتريك” مرتين في الدوري المصري هذا الموسم، أمام طنطا، ووادي دجلة بخلاف هدفين آخرين، ليتصدر هدافي الدوري المصري.

وغير عماد سليمان مدرب المقاصة مركز حسين الشحات من الظهير الأيمن، إلى الجناح الأيمن وصانع الألعاب ليبدأ اللاعب في التسجيل بغزارة.

وجدد اللاعب التسجيل في شباك الزمالك، بعدما سجل الموسم الماضي، ثم عاد ليضيف الهدف الثالث في مباراة الأمس التي خسرها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وأعلن حسين الشحات أكثر من مرة عن رغبته في الانتقال للنادي الأهلي المصري، رافضًا فكرة اللعب لنادي الزمالك.

وظهر الشحات غير مرة في المدرجات لمؤازرة النادي الاهلي، رغم كونه لاعبًا في مصر المقاصة.

وقال متابعون إنه “ربما يكرر اللاعب سيناريو انتقال أبرز نجوم مصر المقاصة للأهلي خلال السنوات الماضية أمثال أحمد الشيخ وميدو جابر، رغم كون الأخيرين لم يوفقا بعد الانتقال للقلعة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع الشيخ من مصر المقاصة، ثم أعاره في الموسم التالي لناديه؛ ليتعاقد مع لاعب آخر من الفريق نفسه، وهو ميدو جابر الذي لم ينجح هو الآخر.

ويلعب الاثنان حاليًا مع الأهلي؛ إلا أنهما بعيدان عن التشكيل الأساسي.

والشحات من مواليد عام 1991، وشارك مع منتخب مصر للمحليين 3 مباريات.

وأكد لاعب مصر المقاصة الحالي حسين الشحات، أنه يفضل إرجاء أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك لنهاية الموسم الحالي، إذ إن اللاعب يركز على مشاركة فريقه بدوري أبطال أفريقيا، بخلاف رغبته في التواجد مع منتخب مصر الأول بكأس العالم روسيا 2018.