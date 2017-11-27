انتخابات النادي الأهلي.. 5 أمور ترسم ملامح أزمة انسحاب جوهر نبيل

تصدر جوهر نبيل نجم كرة اليد المصرية المشهد في النادي الأهلي بعدما أثار جدلًا واسعًا على مدار اليوم بإعلانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انسحابه من قائمة محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي وإعلانه التفاصيل في مؤتمر صحفي ثم تراجعه وإلغائه المؤتمر وظهوره في ندوة الخطيب.

وتبدو هناك بعض الكواليس والأمور خلف الستار ترصدها شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

قرار ليس مفاجئًا

يبدو القرار ليس مفاجئًا بخصوص انسحاب جوهر نبيل من الترشح على قائمة الخطيب وخوض الانتخابات مستقلًا.

وكتب جوهر عبر صفحته: “يؤسفني أنني لن أستطيع الاستمرار نهائيًا مع قائمة الكابتن محمود الخطيب، وأُعلن من الآن أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي العظيم خروجي من القائمة وخوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن منفردًا ومستقلًا”.

وأضاف: “الأوضاع التي عشتها وشاهدتها لا تبشر بأننا أمام قائمة تخدم الأهداف والمبادئ العليا للنادي وأعضاء الجمعية العمومية، سأواصل الانتخابات مستقلًا وسأتحدث عن تفاصيل هذا القرار الليلة في مؤتمر صحفي”.

وتؤكد الكواليس أن جوهر قام بحجز قاعة في فندق سميراميس بالقاهرة من أجل تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل ساعات من الندوة الانتخابية الأخيرة للخطيب في مقر النادي بمدينة نصر.

ويبدو أن نبيل كان يبيت النية للقيام بهذه الحركة قبل ساعات من الانتخابات ردًا على أمر معين رغم ما ذكره وبرره بعد ذلك بأن هناك سرقة لصفحته بموقع فيسبوك تعرض لها.

سرقة الصفحة

برر جوهر نبيل الأمر بأن صفحته الشخصية على “فيسبوك” تمت سرقتها وأنه لم يكتب شيئًا كما تردد وفقًا لما رواه.

وظهر جوهر نبيل في الندوة ثم كتب بيانًا آخر أعلن خلاله التواجد في قائمة الخطيب وتعرض صفحته للسرقة وهو أمر أثار جدلًا واسعًا خاصة أن حجز الفندق كان قبل يومين.

دور حسن حمدي

تؤكد مصادر أن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق تدخل لإعادة جوهر نبيل المرشح على عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء ضمن قائمة الخطيب مرة أخرى.

وأكد مصدر مقرب من جوهر أن حسن حمدي نجح في إعادته مرة أخرى للقائمة حتي لا يؤثر ذلك على فرص بيبو في الانتخابات خاصة أن حسن حمدي يرتبط بعلاقة قوية مع نبيل.

أزمة العامري

تتردد أنباء قوية أن هناك أزمة خفية بين جوهر نبيل والعامري فاروق المرشح لمنصب نائب الرئيس ضمن قائمة الخطيب.

وأكد جوهر للمقربين إليه أن العامري فاروق، المرشح على منصب النائب سبب انسحابه من القائمة بعدما حاول أكثر من مرة التقليل من شأنه داخل القائمة، وأنه غير مفيد في الانتخابات، وهو ما أثار حفيظته وقام بالشكوى أكثر من مرة للكابتن الخطيب لكن دون جدوى.

وكان العامري فاروق يرغب في بداية الأمر دخول شقيقه هشام العامري ضمن القائمة، إلا أن الخطيب تحفظ على هذا الأمر ورفض بسبب عدم رغبته في أن تضم القائمة اثنين أشقاء الذي من شأنه تحقيق استفادة شخصية للشقيقين أكثر من تحقيق استفادة للقائمة، ولذلك تم ضم جوهر نبيل بدلًا منه.

شبح الخيانة

يبقى شبح الخيانة قائمًا في أزمة جوهر نبيل خاصة أن الخلافات التي عانى منها كانت على مدار الأيام الماضية ولكنه اختار الإعلان عن الأمر قبل 72 ساعة من الانتخابات.

ويتردد أيضًا أن العامري فاروق يدعم مرشحين آخرين للنجاح في الانتخابات على حساب جوهر خاصة منى عبد الكريم التي تنال دعمًا كبيرًا منه.