انتخابات النادي الأهلي المصري.. هل انسحب جوهر نبيل من قائمة محمود الخطيب؟ (صورة)

فجّر جوهر نبيل كابتن النادي الأهلي المصري السابق في كرة اليد، والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن، انسحابه من قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.

وكانت صفحة جوهر نبيل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد أعلنت أنه انسحب من قائمة محمود الخطيب وسيخوض الانتخابات مستقلًا.

وقال جوهر نبيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة هذه صفحتي الرسمية وتم اختراقها (ولسه مرجعها) حالًا وأشكر كل واحد أساء لي بالخطأ لأن هذا يؤكد لنا مدى حب أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي للأسطورة الكابتن محمود الخطيب، صاحب المبادئ الحقيقية والقيم التي تربينا عليها في النادي، والامتداد الحقيقي للراحل الكابتن صالح سليم”.

وتابع: “إن شاء الله الأهلي راجع لينا بمجلس يملك روح الفانلة الحمراء”.

ومن جانبها قامت الصفحة الرسمية لحملة “الخطيب رئيسًا للأهلي” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحذف صورة جوهر نبيل من صورة بانر القائمة.

وجاء حذف صورة المرشح السابق ضمن القائمة بعدما أعلن انسحابه من القائمة، وخوض الانتخابات بشكل فردي قبل أن ينفي الأمر.