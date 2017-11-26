انتخابات نادي الزمالك.. مرتضى منصور يهدد بالاستقالة حال استمرار هاني العتال

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تصعيد الحرب، مع هاني العتال نائب الرئيس، بعد نجاحه في الانتخابات، التي أقيمت يومي، الخميس والجمعة الماضيين.

وقال منصور، في تصريحات صحفية: “لن يبقى هاني العتال في مجلس إدارة الزمالك الجديد، مهما كلفني هذا الأمر، لن أسمح بوجود مزور في نادي الوطنية والكرامة”.

وأضاف: “سأدعو الجمعية العمومية للزمالك، لعقد اجتماع عاجل؛ من أجل تحديد مصير هاني العتال، لا بد أن يرحل، ويتم سحب الثقة منه من قبل الجمعية العمومية للنادي”.

وتابع منصور: “في حالة رفض الجمعية العمومية للزمالك، سحب الثقة من هاني العتال، لن أستمر في منصبي كرئيس للنادي، لن أستمر في وجود شخص مزور”.

وأردف: “سقوط أحمد مرتضى، يؤكد أن الانتخابات كانت في منتهى النزاهة، ولا يوجد بها أي تزوير أو تلاعب، لقد فزت بمنصب الرئيس عن جدارة واستحقاق”.

وأُعيد انتخاب مرتضى منصور، رئيسًا لنادي الزمالك رسميًا، يوم السبت، وحصل على 26622 صوتًا، مقابل 16094 لمنافسه أحمد سليمان.

وفاز بمنصبي نائب الرئيس، أحمد جلال إبراهيم بعد حصوله على 27906 أصوات، وهاني العتال الذي حصل على 18353 صوتًا، فيما فشل أحمد مرتضى منصور، في الصراع على منصب نائب الرئيس.

على الجانب الآخر أصدر أحمد سليمان، المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك والذي خسر السباق أمام مرتضى منصور بياناً رسمياً يطلب فيه حماية أعضاء قائمته الانتخابية الذي وفقوا في الانتخابات من بطش مرتضى منصور.

وجاء نص البيان كالتالي:

إلى السيد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة

إلى السيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

انتهت انتخابات الزمالك بكل ما فيها وما زالت الفرصة أمامكما لفرض دولة القانون حتى لا تصل حالة الثقة لدى الكثيرين في تطبيق القانون إلى الانهيار واليأس لدى الكثيرين .. لن أعاتبكما مرة أخرى على وقوفكما موقف المتفرج في الكثير من الأزمات التي أحاطت بانتخابات الزمالك طوال الفترة الماضية.

ولكن هذه المرة أطلب منكما تعديل الصورة التي اهتزت وذلك من خلال حماية 17 ألف صوت منحوني ثقتهم في نادي الزمالك، حمايتهم من التهديد والوعيد والإيقاف والشطب حيث أنني تلقيت الكثير من المكالمات الهاتفية التي تؤكد وجود نيه واضحه من جانب إدارة الزمالك على التنكيل بكل من وقف بجواري أو منحني صوته في هذه الانتخابات.. فهل ستكون أصوات المعارضين لرئيس النادي في عام 2017 وعصر الحريات عرضة للتنكيل والبطش والتهديد والوعيد أم أن دولة القانون هلي التي ستسود؟.

أيضا أطالبكما بضرورة الوقوف ومساندة الثنائي الذي نجح من قائمتي وهما المحاسب هاني العتال في منصب النائب والدكتور عبدالله جورج في العضوية لممارسة مهامهما داخل النادي بصورة طبيعية طالما يتغنى الجميع بأن الجمعية العمومية هي التي تفرض ارادتها في النهاية وليس أهواء ورغبات أشخاص بعينهم.

وأخيرا .. نادي الزمالك يتطلب من الجميع التكاتف خلال الفترة المقبلة بعيدا عن المهاترات والصوت العالي ومحاولة فرض الصوت الواحد وإلا ستكون العواقب وخيمة .. أتمنى أن يستجيب الجميع من أجل مصلحة الكيان العظيم ..

عاش نادي الزمالك بجماهيره وأعضائه ورموزه