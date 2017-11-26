نادي الزمالك يطلب ضم صانع ألعاب سموحة.. ويتابع مهاجم منتخب غانا للناشئين

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري، بقيادة الصربي نيبوشا عن أولى الصفقات التي سيتعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “طلب الصربي نيبوشا، المدير الفني للأبيض، التعاقد مع محمود عبدالعزيز، صانع ألعاب فريق سموحة، خلال الميركاتو الشتوي”.

وأضاف المصدر: “قدمت إدارة الزمالك عرضاً رسمياً لنادي سموحة من أجل التعاقد مع عبدالعزيز لتدعيم خط وسط الفريق، وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الزمالك واللاعب لاستطلاع رأيه في التعاقد معه، إذ رحب بشدة وطلب إنهاء الصفقة مع إدارة ناديه”.

وفي الإطار ذاته، تلقى الجهاز الفني عرضًا من إحدى شركات التسويق السويسرية للتعاقد مع الغاني صامويل أفول، لاعب نادي عزام التنزاني ومهاجم منتخب غانا للناشئين، والذي خاض مباراة وحيدة مع منتخب بلاده للكبار.

ويشاهد نيبوشا عدة سيديهات للاعب صاحب الـ25 عامًا من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في ظل بحث الأبيض عن مهاجم أفريقي متميز.