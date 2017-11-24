الأهلي يتخطى الداخلية والإسماعيلي يتجاوز عقبة سموحة.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري المصري

حقق النادي الأهلي انتصاره الخامس على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الداخلية 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الإسماعيلي على سموحة بذات النتيجة.

وافتتح المغربي “وليد أزارو” أهداف فريقه في الدقيقة 16، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري إلى ثلاثة أهداف، وأضاف سعد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي حامل اللقب، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام “المقاولون”، وبفارق سبع نقاط عن الإسماعيلي المتصدّر، فيما توقف رصيد الداخلية عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للأهلي في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة حيث يتبقى له أربع مباريات مؤجلة، فيما تعدُّ هذه الخسارة الرابعة للداخلية هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، استعاد فريق الإسماعيلي صدارة الدوري بتغلبه على ضيفه سموحة 1 / صفر.

ويُدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم بامبو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وأنهى سموحة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسام حسن في الدقيقة 72.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة ليستعيد صدارة الدوري التي فقدها أمس بعد فوز المصري على الأسيوطي 2 / 1.

وتوقف رصيد سموحة عند 15 نقطة في المركز السادس.