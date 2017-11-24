المنتخب المصري يأمل بمشاركة مشرفة في كأس العالم 2018

أنهى المنتخب المصري سنوات من الإحباط والتعثر في تصفيات كأس العالم وبلغ النهائيات لأول مرة منذ 1990.

وجاء تأهل مصر بعدما عانى المنتخب على مدار سنوات في تصفيات كأس العالم، بينما كان على النقيض يتألق في كأس الأمم الأفريقية ويحقق الأرقام القياسية حيث تُوِّج باللقب القاري 3 مرات متتالية بين 2006 و2010.

ووصل منتخب مصر إلى مرحلة حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 لكنه خسر 6/1 في ضيافة غانا ليتعرض لصدمة جديدة.

لكن غانا بدأت التصفيات الأخيرة بشكل سيء وخسرت 2/0 أمام مصر التي حافظت على صدارة المجموعة حتى بعد الخسارة في أوغندا والظهور بشكل غير مقنع للمشجعين في آخر جولتين من التصفيات.

وانطلقت احتفالات صاخبة في مصر عقب ضمان التأهل لكأس العالم قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات وبعدما سجل محمد صلاح هدفًا من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ليفوز الفريق 2/1 على الكونغو ويحسم تأهله قبل اللعب في ضيافة غانا.

وكان صلاح هداف ليفربول هو كلمة السر بالنسبة لمصر خلال مشوار التصفيات وتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.

ويعد صلاح ضمن عدة لاعبين مصريين في إنجلترا ومنهم أحمد المحمدي في أستون فيلا ومحمد النني في آرسنال وأحمد حجازي في وست بروميتش ألبيون والواعد رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي.

ومزج الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر خلال مرحلة انتقالية بين اللاعبين الكبار والمواهب الشابة لكنه لا يزال يعتمد على الحارس المخضرم عصام الحضري.

وسيبلغ الحضري عامه 45 في يناير وإذا شارك في كأس العالم فإنه سيسجل رقمًا قياسيًا كأكبر لاعب سنًا يظهر في النهائيات.