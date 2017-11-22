بوب برادلي يطلب نجم النادي الأهلي المصري في لوس أنغلوس الأمريكي

دخل نادي لوس أنغلوس الأمريكي في مفاوضات مع النادي الأهلي المصري؛ للتعاقد مع عبدالله السعيد لاعب وسط الأحمر ومنتخب مصر الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى عبدالله السعيد عرضًا من نادي لوس أنغلوس الأمريكي للانتقال إليه، بناءً على طلب بوب برادلي، المدير الفني الحالي للفريق، والأسبق للمنتخب المصري”.

وأضاف: “برادلي أجرى اتصالًا هاتفيًا بعبدالله السعيد وعرض عليه الأمر، حيث يسعى للاستفادة من قدراته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع المصدر: “لم يحسم السعيد موقفه حتى الآن؛ لأنه حائر بين الاستمرار مع الأهلي حتى كأس العالم في روسيا، والعرض المالي الكبير الذي سيحصل عليه من أمريكا”.

وكان النادي الأمريكي قد تعاقد مع عمر جابر ظهير أيمن المنتخب المصري قادمًا من بازل السويسري.