نجيب ساويرس يرد على أنباء شرائه النادي الأهلي المصري (صورة)

حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على حضور المؤتمر الصحفي، الذي عقده محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري؛ للحديث عن إنشاء استاد جديد، في حالة فوزه برئاسة القلعة الحمراء، في الانتخابات المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وتسود حالة من الغضب الشديد، بين عدد كبير من جماهير الأهلي، من حضور ساويرس مؤتمر محمود طاهر، وإعلان تأييده في الانتخابات.

وترددت أنباء قوية، عن نية ساويرس شراء الأهلي، بعد إقرار لائحة النادي من الجمعية العمومية، وذلك في حالة فوز محمود طاهر بمقعد الرئيس.

وكان مجلس إدارة الأهلي، قد قدم لائحة للجمعية العمومية للأهلي، التي وافقت عليها، وتحتوي المادة رقم 10، التي تنص على “إنشاء شركات رياضية مساهمة، وطرح أسهمها للجمهور”، ولم تنص المادة على حصة النادي الأهلي نفسه، بمعنى أنها لم تنص على أن النادي الأهلي له أكثر من 50% من الأسهم التي تعطيه حق الإدارة، ولكن اللجنة الأولمبية، رفضت اعتماد اللائحة؛ بسبب إقامة الجمعية العمومية على يومين، وتم الاحتكام للائحة الإرشادية.

وأطلقت جماهير الأهلي هاشتاغًا، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “#الأهلي _ليس_للبيع”، لتعلن رفضها بيع النادي لنجيب ساويرس، أو غيره من رجال الأعمال.

وفي أول تعليق على تلك الأنباء، قال ساويرس في تصريحات، عقب المؤتمر الصحفي، عصر اليوم: “أنا صديق شخصي لمحمود طاهر، وأحد مشجعي النادي الأهلي، وليس لدي أي نية لشراء النادي كما تردد”.

وأضاف ساويرس: “أنا رجل أعمال، لذا أنحاز لمحمود طاهر؛ لأنه رجل أعمال مثلي، وأحترم الأسطورة محمود الخطيب، المنافس لطاهر”.