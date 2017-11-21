تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري.. وما يحتاجه النادي الأهلي للتصدر

سيحاول الأهلي المنتشي بإلحاق أول هزيمة بالإسماعيلي المتصدر، مواصلة انتصاراته والتغلب على الداخلية يوم الجمعة المقبل؛ للاقتراب بشكل أكبر من قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الأهلي حامل اللقب 2-صفر على الإسماعيلي، في مباراة مؤجلة أمس الاثنين لينتصر للمرة الرابعة في خمس مباريات، ويتبقى له أربع مباريات مؤجلة، كما تقدم في جدول الترتيب.

وأصبح الأهلي سادسًا برصيد 13 نقطة، وقلص الفارق مع الإسماعيلي إلى ست نقاط، لكنه لو فاز بمبارياته المؤجلة سينفرد بالصدارة تمامًا.

وقال حسام البدري مدرب الأهلي “نسعى بقوة للعودة إلى صدارة المسابقة، وهذا يحتم علينا تحقيق الانتصارات وعدم فقدان أي نقطة”.

وأضاف المدرب الذي جمع بين ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، لكنه خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا “من المهم الفوز على الفرق الكبيرة التي تنافسنا على اللقب مثل: الإسماعيلي، ومن المهم -أيضًا- الفوز على الآخرين لضمان الحفاظ على لقب الدوري”.

وتطور أداء الداخلية وخسر مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات، وتقدم إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي.

وقال علاء عبد العال مدرب الداخلية “أعلم أن الأهلي في أفضل حالاته الفنية”.

وأضاف “لكنني سأتعامل معه في حدود إمكانيات لاعبي فريقي. لن نكون صيدًا سهلًا وسنسعى للخروج بأفضل نتيجة”.

ولن يظهر الزمالك في هذه الجولة، بعد تأجيل مباراته أمام طلائع الجيش بداعي انشغال استاد الدفاع الجوي؛ وستقام المباراة في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 18 نقطة من تسع مباريات، ويتأخر بنقطة واحدة عن المصري البورسعيدي ثاني الترتيب الذي سيلعب مع الأسيوطي سبورت وربما يتصدر المسابقة ولو بشكل مؤقت.

وتنطلق الجولة اليوم الثلاثاء، إذ يلعب الاتحاد السكندري مع ضيفه طنطا، بينما تختتم يوم الجمعة بمباراتي الأهلي مع الداخلية، والإسماعيلي مع سموحة.

وأصيب ثلاثة لاعبين من الإسماعيلي أمام الأهلي، وهم: ثنائي الدفاع بهاء مجدي ومحمود المتولي إضافة إلى المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون.

وتحوم شكوك حول مشاركة اللاعبين المصابين أمام سموحة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتطلع إلى المزاحمة على القمة.