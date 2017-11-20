النادي الأهلي يُلحق أول هزيمة بالإسماعيلي.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل عمرو السولية وعبدالله السعيد هدفين في مرمى فريقهما السابق، في فوز النادي الأهلي 2-صفر على الإسماعيلي المتصدر، في مباراة قمة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين.

ورغم الفرص الخطيرة للإسماعيلي، وأبرزها عندما رد القائم تسديدة الكولومبي دييغو كالديرون في الشوط الأول، انتزع الأهلي الفوز بهدفين قرب النهاية من هجمتين مرتدتين.

ويدين حامل اللقب بالفضل في الفوز إلى الحارس البديل محمد الشناوي، الذي شارك على حساب شريف إكرامي حارس منتخب مصر، حيث منع الأهلي من التأخر في النتيجة.

وانتزع جونيور أجايي الكرة ليقود هجمة مرتدة، وأعطى الكرة إلى السعيد الذي مرر للسولية ليفتتح التسجيل في الدقيقة 74.

وأضاع المغربي وليد أزارو انفرادًا بالحارس محمد عواد، قبل أن يضاعف السعيد التقدم من متابعة لتمريرة أجايي قبل ثماني دقائق على النهاية.

وهذه أول هزيمة للإسماعيلي هذا الموسم في تسع مباريات، لكنه يظل في الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، لكنه خاض خمس مباريات.