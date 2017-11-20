شريف إكرامي يوضح حقيقة رفع الحذاء لجماهير النادي الأهلي المصري (صور)

أوضح شريف إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي، حقيقة ما تردد حول رفع حذائه لجماهير الفريق، في صور نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام؛ بسبب انتقادات جمهور الأهلي له بعد تراجع مستواه.

وقال إكرامي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” بغض النظر عن أن توجيه الرسائل عن طريق الصور ليس أسلوبي، بل هو أسلوب من يعجز لسانه عن التعبير بما يريد، وبغض النظر أيضًا عن التفسيرات الغريبة التي ظهرت لهذه الصور وتفنن البعض في تفسيرها كما يحلو له”.

وأضاف حارس الأهلي: ” لم أكن أنوي الرد على مثل هذه الأمور، ولكن عندما يصل الأمر لاستخدام الصور وتفسيرها لإحداث وقيعة بيني وبين جمهور النادي الأهلي، أو أي شخص ينتمي إليه، فهذا أمر جنوني وغير مقبول”.

وتابع: ” لم أسيء أو أقلل من احترام جماهير المنافسين أو الكارهين للأهلي أو لي يومًا ما، حتى أقوم بفعل هذا مع جمهور الأهلي العظيم دائم الدعم لفريقه ولشخصي”.

واختتم إكرامي تغريداته قائلًا: “هناك من يريد هز الاستقرار والنيل من الفريق أو اللاعبين، واستغلال أنصاف الفرص، فرجاءً من كل أهلاوي عدم الالتفات أو التأثر حرصًا على الفريق وعلى لاعبين شهد الجميع بالتزامهم قبل إجادتهم، وكل التوفيق لزملائي الرجال في مباراة اليوم الهامة أمام الإسماعيلي”.