5 نجوم يعلنون الحرب على حسام البدري في الأهلي المصري.. تعرف على الأسباب

يواجه حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أزمة حادة مع بعض نجوم الفريق خلال الفترة الحالية، وسط خلافات بالجملة تصل إلى درجة إعلان الحرب بين الطرفين.

بعد ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا، جاءت تصريحات البدري حول ضرورة تجديد دماء الفريق لتثير الجدل حول الاستغناء عن بعض اللاعبين، أو تقليص دورهم في تشكيلة الأهلي الأساسية.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز اللاعبين الذين يعيشون أزمات مع البدري، ويصل الأمر لدرجة التهديد بالرحيل.

شريف إكرامي

انقلب البدري على حارس المرمى شريف إكرامي، بعد أن ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ولعبت أخطاء إكرامي الساذجة في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم دورًا كبيرًا في ابتعاده عن حراسة مرمى الأهلي لصالح الحارس البديل محمد الشناوي، بعد أن نفد صبر البدري عليه، كما أن إكرامي أصبح مثيرًا للجدل بردوده على الانتقادات.

وتشهد الكواليس خلافات حادة بين البدري وإكرامي؛ أدت لتجميد الأخير وخروجه من حسابات الجهاز الفني، بل إن البدري تجاهل رأي طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، الذي طلب إشراك إكرامي أمام الإسماعيلي بالدوري، ولكن البدري رفض اصطحابه للمعسكر من الأساس وفقًا لمصدر موثوق داخل الفريق الأحمر لـ”إرم نيوز.

وألمح البدري من قبلُ لإمكانية ضم حارس مرمى جديد، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنه كان يتابع مستوى حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة لتدعيم هذا المركز؛ ما أثار غضب إكرامي.

صالح جمعة

توترت العلاقة من جديد بين البدري وصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد أن تأخر اللاعب في إجراء الأشعة الطبية قبل لقاء الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ ما أدى لغيابه بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية.

واستقر البدري على تجميد صالح جمعة، وعدم إشراكه لحين العودة لمستواه الفني والبدني، وانضباطه بعدما استمر اللاعب في سهراته التي أثارت غضبًا عارمًا بين أوساط مشجعي النادي الأهلي والذين طالبوا برحيله.

وأثارت تصريحات جمعة حالة من الاستياء بين لاعبي الأهلي القدامى، والجهاز المعاون بالكامل لدرجة أن سيد معوض، المدرب المساعد، خرج في تصريحات تلفزيونية وأكد أن اللاعب عليه أن يتحمل المسؤولية ويساعد نفسه على العودة بقوة لمستواه، خاصة أن الجهاز الفني منحه أكثر من فرصة للتعبير عن قدراته.

سعد سمير

يبدو أن هناك خلافًا آخر أقل حدة من إكرامي وصالح، وهو يخص سعد سمير، المدافع الذي قدم مستويات متميزة في الموسم الماضي، قبل أن يتراجع أداؤه بشكل واضح في الفترة الأخيرة؛ ما جعل البدري ينتقده عبر وسائل الإعلام.

وأبدى سعد سمير للمقربين إليه غضبه الشديد بسبب انتقادات البدري له بشكل معلن، وأصبح اللاعب يعيش حالة من العصبية وتراجع المستوى، وهو ما ظهر في لقاء الإنتاج الحربي بالدوري بجانب اللقاءات الأخيرة بدوري الأبطال.

علي معلول

دخل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، في خلاف مع البدري لسببين الأول، رغبة اللاعب في الرحيل خلال شهر يناير المقبل بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الفرنسية للتعاقد معه بناء على مستواه اللافت بدوري أبطال أفريقيا ومع منتخب تونس.

والسبب الثاني، تجدد إصابة اللاعب بعد مشاركته في لقاء منتخب تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2018 رغم تحذيرات طبيب الأهلي من مشاركته في اللقاء.

عمرو بركات

دخل بركات في خلاف شرس مع البدري نظرًا لأن المدير الفني ليس مقتنعًا بقدرات اللاعب ولا يمنحه أي فرصة.

ويبدو بركات في طريقه للرحيل عن الأهلي في ظل عدم حصوله على أي فرصة للمشاركة مع الفريق.