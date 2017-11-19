تأجيل مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري إلى يناير

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك مع طلائع الجيش في الجولة العاشرة للدوري المحلي الممتاز، إلى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال عامر حسين، رئيس اللجنة، إن المباراة كان من المقرر إقامتها في الـ 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن طلائع الجيش طلب تأجيلها يومين؛ بسبب انشغال ملعب الدفاع الجوي في ذاك اليوم.

وأضاف حسين في تصريح لموقع الاتحاد الرسمي، اليوم الأحد: “اللجنة رفضت طلب طلائع الجيش وسبب الرفض ارتباط الزمالك بموعد انعقاد جمعيته العمومية خلال الفترة التي طلبها الطلائع، وعلى ضوء ذلك تقرر إقامة المباراة في الثالث من يناير لعدم وجود فراغات في الجدول حتى ذلك التاريخ”.

كما قررت لجنة المسابقات، نقل مباراة مصر للمقاصة مع بتروجت في الجولة العاشرة يوم الـ 22 من نوفمبر إلى استاد القاهرة بدلًا من ملعب بني سويف، بسبب أعمال إصلاح وترميم في الملعب.