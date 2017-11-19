الأهلي يسعى لعرقلة انتصارات الإسماعيلي في مواجهة قوية بالدوري المصري

يستعد النادي الأهلي المصري، بقيادة مدربه المخضرم حسام البدري، لخوض اللقاء المقرر، غدًا الاثنين، مع الإسماعيلي المتصدر في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويأمل البدري في تحقيق الفوز؛ من أجل وقف انتصارات الإسماعيلي، فيما يطمح الجهاز الفني للإسماعيلي في مواصلة السعي، والفوز بلقب الدوري، للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

ويتصدر الإسماعيلي الدوري المصري برصيد 20 نقطة من ثمانِ مباريات، ولم يهزم في أي مباراة هذا الموسم، فيما يحتل الأهلي المركز الـ11 بعشر نقاط من أربع مباريات، وله خمس مباريات مؤجلة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، إن لقاء الغد يحظى بأهمية خاصة؛ لأنه يشكل بداية مرحلة يسعى فيها فريقه لجمع النقاط من خلال المباريات المؤجلة.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريح لموقع الأهلي: “الفريق يدخل اليوم معسكره في الاسكندرية؛ استعدادًا للمواجهة المهمة، والتي سيغيب عنها علي معلول الظهير الأيسر للفريق”.

وتابع: “التونسي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين؛ بسبب تجدد إصابته في العضلة الخلفية، بعد مشاركته مع منتخب تونس أمام ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم”.

من جهة أخرى، قال الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب الإسماعيلي، إن مواجهة الأهلي من أهم المواجهات بالنسبة لفريقه.

وأضاف ديسابر لـ”رويترز”: “أعلم أن الأهلي يمتلك خبرات متنوعة بين لاعبيه، وأعلم أنه يسعى لاستعادة قمة الدوري، لكن فريقي أيضًا يمتلك الطموح، ويمتلك الإصرار على تحقيق الفوز”.

واطمأن ديسابر على جاهزية مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون، الذي أصيب اثناء مباراة الإسماعيلي مع طنطا، بعد تأكيد الطاقم الطبي قدرته على اللعب.

وقال حسني عبد ربه، قائد الإسماعيلي، في تصريح لموقع النادي: “جاهزون من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، والعروض القوية”.

وتابع: “المباراة لها طابع خاص عند جماهير الفريقين، والفوز على الأهلي سيفرق مع الفريق فى الفترة المقبلة برفع معنويات اللاعبين خلال باقي منافسات الدورى الممتاز”.