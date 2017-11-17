نادي الزمالك ينتزع فوزًا صعبًا من النصر وبتروجيت يتخطى طلائع الجيش.. هذا ترتيب الدوري المصري

انتزع نادي الزمالك فوزًا صعبًا من ضيفه النصر 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة خلال الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز بتروجيت على طلائع الجيش 2 / صفر.

وسجل هدفي الزمالك محمود علاء في الدقيقة 25، ومحمد أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة 51، فيما سجل هدف النصر عويس حجاج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الإسماعيلي المتصدر، فيما توقف رصيد النصر عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

ويعدُّ هذا الفوز الخامس للزمالك هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعدُّ هذه الخسارة الرابعة للنصر مقابل التعادل في أربع مباريات.

يذكر أن النصر لديه مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام الأهلي.





وفي المباراة الثانية، فاز “بتروجيت” على ضيفه طلائع الجيش 2 / صفر.

وسجل هدفي “بتروجيت” أحمد فوزي، وعصام صبحي في الدقيقتين الـ 10 و42 على الترتيب.

ورفع “بتروجيت” رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز السادس مناصفة مع إنبي، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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