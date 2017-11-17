الإصابات تحاصر النادي الأهلي المصري قبل موقعة الإسماعيلي وأزمة بين حسام البدري وعلي معلول

نشبت أزمة حادة بين حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي المصري والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بسبب موافقة الأخير على خوض لقاء منتخب بلاده ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2018 والذي شهد تأهل منتخب تونس للمونديال.

وعقد البدري جلسة مع معلول في الساعات الماضية عنّفه بشدة بعدما أثبتت الأشعة إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية ستبعده عن لقاءي الإسماعيلي والداخلية بالدوري يومي 20 و24 نوفمبر الجاري.

ولوّح البدري بإمكانية معاقبة اللاعب ماليًا بسبب عدم التزامه بتعليمات ناديه والجهاز الطبي الذي طالبه بعدم التسرع في العودة للمباريات وعدم خوض لقاء ليبيا لحاجته للراحة بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويعاني الأهلي من موجة من الإصابات تهدده قبل لقاء الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل المؤجل من الجولة الرابعة للدوري بعد تأكد غياب محمد نجيب والتونسي علي معلول ورامي ربيعة ومروان محسن عن اللقاء بجانب احتمالية غياب حسين السيد للإصابة.