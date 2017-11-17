انتخابات الزمالك.. ولاية جديدة لمرتضى منصور أم مفاجأة مدوية من أحمد سليمان؟

اقترب موعد انتخابات نادي الزمالك المصري، المقرر لها يومي، الخميس والجمعة المقبلين، وسط منافسة شرسة بين المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق.

ورحل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن منصبه، وسلم النادي للجنة قضائية؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات الأسبوع المقبل؛ من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

ويرأس اللجنة القضائية، المستشار أحمد محمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لتولي إدارة النادي، لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة.

ويبقى السؤال الحائر في انتخابات الزمالك، هل سيكون لمرتضى منصور ولاية جديدة، أم يحقق أحمد سليمان المفاجأة، وينتزع كرسي رئاسة النادي.. وهو ما تحاول شبكة “إرم نيوز”، في التقرير التالي، الإجابة عنه:

قرار جريء

يرى الكثيرون، أن قرار التخلي عن إدارة النادي، من جانب مرتضى منصور، قبل أسبوع من الانتخابات، قرار جريء؛ لأنه يرسخ الحيادية في الانتخابات.

وتبدو اللجنة القضائية، بمثابة لجنة تسيير الأعمال، وتوفير مناخ مناسب للأجواء الانتخابية، داخل نادي الزمالك.

شعبية مرتضى

يراهن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على شعبية جارفة، خاصة أنه استطاع أن يقوم بطفرة واضحة على المستوى الإنشائي، وهو ما أكده رئيس الزمالك، وأغلب أعضاء النادي، خاصة أن الزمالك كان يعاني في هذا الجانب.

ونجح منصور، في توفير سيولة مالية؛ قادته لتطوير فريق الكرة، وإبرام صفقات؛ لتدعيم الفريق، وهو الأمر الذي يراهن عليه مرتضى؛ للفوز بولاية جديدة.

وأكد جمال عبدالحميد، مدير الكرة الأسبق بنادي الزمالك، لـ”إرم نيوز”، أن مرتضى منصور، حقق إنجازات رائعة على مستوى كرة القدم، وأيضاً الإنشاءات.

وأشار إلى أن الزمالك، عليه أن يختار الاستقرار، من خلال ترشيح مرتضى منصور لولاية جديدة؛ لأنه بدأ مشوار البطولات، وسيتطور النادي معه للأفضل.

سليمان ورياح التغيير

يبحث أحمد سليمان، عن إقناع أعضاء الجمعية العمومية بالتغيير، وخوض المنافسة الصعبة مع مرتضى منصور، متحدياً المعارك والحروب الكلامية بينهما.

ونجح سليمان، في تكوين قائمة قوية، خاصة بوجود شخصية لها باع طويل في الانتخابات، مثل هاني العتال، ولكن تبدو المنافسة صعبة للغاية.

ويسعى أحمد سليمان، لانتزاع كرسي رئاسة النادي، من أنياب مرتضى منصور، مراهناً على رغبة أعضاء العمومية في التغيير، واختيار خليفة جديد، ومناسب للمرحلة القادمة.

وقال أيمن يونس، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، لـ”إرم نيوز”: إن مرتضى منصور، له أخطاء واضحة في كرة القدم، لا ينكرها أحد.

وأوضح أن أحمد سليمان، لديه فرصة لإقناع أعضاء العمومية بالتغيير، واتخاذ خطوات نحو اختيار مجلس إدارة جديد، يستطيع النهوض بالنادي بشكل أكبر.

دور ممدوح عباس

يبقى دور ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، من الأمور المهمة في انتخابات الزمالك، بعدما ظهر عباس في مؤتمر أحمد سليمان الانتخابي، ثم أعلن انسحابه من المشهد.

ويبقى عباس، أكبر الداعمين لسليمان، نكاية في مرتضى منصور، الذي حاربه لفترات طويلة، ورفض سداد أموال عباس.