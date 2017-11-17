على خطى الأب والجد.. المصري عمرو فهمي أمينًا عامًا للاتحاد الأفريقي للقدم

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصري عمرو فهمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد ليواصل فهمي مسيرة تقليدية بين أفراد عائلته استمرت على مدار ثلاثة أجيال.

وسيخلف عمرو فهمي البالغ من العمر 34 عامًا المغربي هشام العمراني الذي استقال بعد أسابيع قليلة من الخسارة المفاجئة لرئيس الاتحاد السابق الكاميروني عيسى حياتو في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار الماضي أمام أحمد أحمد من مدغشقر بعد أن استمر في منصبه لسنوات طويلة.

وعمل مراد فهمي جد عمرو فهمي أمينًا عامًا للاتحاد الأفريقي ما بين 1961 و1982 وخلفه في المنصب نفسه ابنه مصطفى الذي ظل يشغل المنصب حتى عام 2010 عندما انتقل إلى زوريخ ليكون مديرًا للجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال بيان للاتحاد الأفريقي إن اللاعب الدولي الغاني السابق أنطوني بافو، الذي عين في منصب نائب الأمين العام المسؤول عن التطوير والمسابقات، سيعاون عمرو فهمي في مهامه.

كما عين المغربي الصادق علاوي نائبًا للأمين العام ومسؤولًا عن الشؤون الإدارية والمالية.