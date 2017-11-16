النادي الأهلي ينجو من فخ الإنتاج الحربي والإسماعيلي يتجاوز طنطا.. وهذا ترتيب الدوري المصري

حقق النادي الأهلي انتصاره الثالث على التوالي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه الإنتاج الحربي في المرحلة التاسعة للمسابقة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين، إلى عشر نقاط في المركز العاشر، علمًا بأن أمامه خمس مباريات مؤجلة، في حين تجمّد رصيد الإنتاج، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وبادر المغربي وليد أزارو بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل عمر السعيد للإنتاج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وواصل أزارو تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 77، لينصّب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.







الإسماعيلي يعزز صدارته

وعزّز الإسماعيلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه طنطا 1-صفر اليوم الخميس.

ورفع الإسماعيلي، المتوج باللقب ثلاث مرات في تاريخه آخرها عام 2002، رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات بفارق أربع نقاط عن المصري البورسعيدي، وخمس عن الزمالك والمقاولون العرب، بينما توقف رصيد طنطا عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وأحرز الكولومبي دييغو كالديرون هدف الفوز للإسماعيلي في الدقيقة 29 بعدما أحسن استقبال تمريرة طويلة ثم استدار بجسده، وسدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في شباك إسلام طارق حارس مرمى طنطا.

وحاول أصحاب الأرض الضغط في الشوط الثاني لإدراك التعادل ولاحت عدة فرص لمحمد مرسي ومحمد جابر وسيف الدين الجزيري دون ترجمتها لأهداف.

وفي مباراة ثانية أحرز السيد فريد هدفًا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص سموحة انتصارًا ثمينًا 1-صفر على ضيفه الرجاء.

وأثار هذا الهدف استياء لاعبي الرجاء الذين اعترضوا على قرار الحكم باحتساب ركلة حرة أسفرت عن هدف فريد.

ورفع الفريق السكندري رصيده إلى 15 نقطة من تسع مباريات وتقدم للمركز الخامس بينما زادت معاناة الرجاء ببقائه في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وأهدر هاني العجيزي أول فرصة خطيرة للرجاء في الدقيقة 12 عندما انفرد بمرمى سموحة لكنه مرر الكرة بدلا من التسديد نحو المرمى.

ونجح محمد أبو جبل حارس سموحة في إنقاذ مرماه من أخطر فرصة للرجاء في الدقيقة 56 من ضربة رأس للعجيزي عندما حوّل الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد القائم الأيمن لمرمى الرجاء فرصة خطيرة للأثيوبي أوميد أوكري قبل خمس دقائق من النهاية. وقال التشيكي فرانشيك ستراكا مدرب سموحة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة “بدأنا المواجهة بشكل سيىء لكن مع مرور الوقت تحسّن الأداء كثيرًا.