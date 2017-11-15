الدوري المصري.. دجلة ينسحب أمام المقاصة.. ومكالمة هاتفية لميدو تُعيده إلى اللقاء (فيديو)

طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة من لاعبيه الانسحاب من ملعب مباراة مصر للمقاصة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، اعتراضًا على احتساب ضربة جزاء ضد فريقه.

وثار “ميدو” في وجه حكم لقاء فريقه أمام المقاصة بسبب احتسابه ضربتي جزاء لصالح الأخير، وقام بسحب لاعبيه خارج الملعب.

وطالب المدير الفني لدجلة أحد معاونيه بالاتصال بالمهندس ماجد سامي رئيس النادي، قبل أن يتخذ الجهاز الفني قرارًا بالعودة.

ويدير المباراة تحكيميًا محمد سلامة، ويعاونه: كريم مهيا، وأحمد بكر، وعلاء هاشم، ووليد عبدالرازق، ومحمود ناجي.

وانتهت المباراة التي كانت مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

ورفع دجلة رصيده إلى سبع نقاط في المركزالـ 15 من تسع مباريات، متقدمًا بنقطة واحدة عن المقاصة الذي خاض ثماني مباريات.

ويتصدر الإسماعيلي المسابقة برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن الزمالك و”المقاولون العرب”.

ووضع “الشحات” فريقه في المقدمة بعد 20 دقيقة من البداية من ركلة جزاء، لكن محمود مرعي أدرك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس بعدها بأربع دقائق فقط.

وأضاف “مرعي” الهدف الثاني في الدقيقة 42 بضربة رأس أخرى ارتدت من القائم الأيسر، وحاول أحمد مسعود حارس المقاصة أن يبعدها، لكنها تجاوزت خط المرمى.

وسجّل “الشحات” هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 58، اعترض عليها أحمد حسام (ميدو) مدرب دجلة وهدّد بعدم استكمال المباراة التي توقفت لعدة دقائق قبل استئنافها.

وأعاد حسام عرفات “دجلة” للمباراة عندما سجل هدف التقدم 3-2 في الدقيقة 77 قبل أن يكمل “الشحات” الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتصدر “الشحات” هدافي الدوري بسبعة أهداف متقدمًا بهدف واحد عن عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي.

وأحرز “الشحات” ثلاثية سابقة في مرمى طنطا قبل جولتين في مباراة انتهت بالنتيجة ذاتها.

* إنبي يواصل التألق.

وقفز إنبي بقيادة مدربه إيهاب جلال ستة مراكز ليتقدم إلى المركز الخامس بفضل فوزه 2-صفر على ضيفه الاتحاد السكندري بثنائية صلاح محسن.

وحقق “إنبي” انتصاره الثالث مع جلال في أربع مباريات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة في تسع مباريات، مقابل ثماني نقاط لمنافسه صاحب المركز الثالث عشر.

ومنح محسن التقدم لأصحاب الأرض بعد ساعة من البداية بتسديدة أرضية من عند حافة منطقة الجزاء سكنت مرمى الهاني سليمان حارس وقائد الاتحاد السكندري.

وضاعف “محسن” النتيجة في الدقيقة 72 بضربة رأس لامست يد سليمان قبل أن تسكن شباكه بعد تمريرة عرضية من محمد مجدي.

وتقدم “الداخلية” إلى المركز السابع بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الأسيوطي الوافد الجديد في وقت سابق اليوم.

ورفع الداخلية، الذي كان مهددًا بالهبوط الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة من تسع مباريات متقدمًا ثلاث نقاط عن ضيفه صاحب المركز 12.

وأحرز أحمد سمير فرج هدف التقدم للداخلية في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية بعيدة المدى سكنت شباك عصام ثروت حارس الأسيوطي.

وضاعف محمد شعبان (زيكا) النتيجة بعد 20 دقيقة من البداية.