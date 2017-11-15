النادي الأهلي المصري يرصد 6 ملايين جنيه لضم مدافع الإسماعيلي

تمسك حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بالتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد تعرّض معظم لاعبي الدفاع في الفريق لإصابات متتالية، آخرهم رامي ربيعة، في لقاء مصر وغانا بختام تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “دخل النادي في مفاوضات جادة مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، لضمه بناءً على قرار حسام البدري”.

وأضاف المصدر: “رصدت إدارة النادي 6 ملايين جنيه، من أجل إنهاء صفقة متولي، في ظل إصرار البدري على ضمه، وتقدم سن محمد نجيب، وعدم ثبات مستوى سعد سمير، وإصابة ربيعة، وعدم الاقتناع بمستوى المدافع السوري عبدالله الشامي”.

وتابع: “وتلقى الجهاز الفني للقلعة الحمراء صدمة، بعد أن طلب ربيعة السماح له بالاحتراف في أوروبا، بعد تلقيه عرضًا للانتقال للدوري البرتغالي”.

وأردف: “البدري طلب من ربيعة إغلاق ملف الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، لعدم وجود بديل له في الفريق، لكن اللاعب يصر على الرحيل، قبل أن يتم قيده في القائمة الجديدة”.

من جانب آخر، ينتظر صالح جمعة لاعب الأهلي وصول عرض برتغالي في انتقالات الشتاء المقبل تمهيدًا للرحيل، حال استمرار توتر العلاقة بينه وبين حسام البدري.

وكيل أعمال اللاعب تواجد في البرتغال أخيرًا، وبدأ في تجهيز بعض العروض البرتغالية للاعب حال اتخاذه قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي يسعى لتجهيز صالح جمعة الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.