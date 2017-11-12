مصر.. حجازي يحمل محمد صلاح على ظهره احتفالًا ببلوغ المونديال (صور)

قضى المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي معظم وقته خلال الراحة التي حصل عليها من المشاركة مع منتخب بلاده أمام غانا في ختام تصفيات كأس العالم مع مواطنه أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون.

ومنح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ثنائي البريميرليغ راحة ورفض استدعاءهما لمواجهة غانا على أرضها يوم الأحد في ختام مشوار التصفيات بعض ضمان التأهل لمونديال روسيا العام المقبل.

وأنهت مصر التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا مشوارها بالتصفيات بالتعادل 1/1 مع غانا بدون صلاح وحجازي.

والتقى صلاح (25 عامًا) مع حجازي وبث صورتهما وحجازي يحمل نجم ليفربول على ظهره على حسابه على “انستغرام” وعلّق عليها قائلًا: “أسعد دائمًا عندما أرى هذا الرجل”.

وبدت الروح المعنوية لصلاح هداف مصر في تصفيات المونديال عالية بعد وجودة ضمن قائمة مختصرة من 5 لاعبين في القائمة النهائية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب في أفريقيا في 2017 إلى جوار ساديو ماني ونابي كيتا وبيير إيمريك أوباميانغ وفيكتور موزيس.

وانضم صلاح إلى ليفربول من روما مقابل 39 مليون جنيه إسترليني في الصيف، وقد حقق بداية جيدة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.