المنتخب المصري يُنهي مشواره بتصفيات كأس العالم بالتعادل مع غانا (فيديو)

أنهت مصر التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لأول مرة منذ 28 عامًا مشوارها بالتصفيات بالتعادل 1-1 مع مضيفتها غانا اليوم الأحد.

ورفعت مصر، التي بلغت النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها الجولة الماضية، رصيدها في المجموعة الخامسة إلى 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، وست نقاط عن غانا و11 عن الكونجو متذيلة الترتيب.

ومنح الأرجنتيني “هيكتور كوبر” مدرب مصر الفرصة للعديد من البدلاء، بينهم محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي وضع منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن “أدوين جياسي” أدرك التعادل سريعًا بعدها بثلاث دقائق من تسديدة بدّلت اتجاهها بعد الارتطام بأحد المدافعين.

وتعادلت الكونجو 1-1 على أرضها مع أوغندا في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.