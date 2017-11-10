النادي الأهلي يقسو على تليفونات بني سويف بخماسية ويصعد لدور الـ16 بكأس مصر (فيديو)

تأهل النادي الأهلي لدور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم، بعدما اكتسح تليفونات بني سويف 5 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في دور الـ32 من البطولة.

سجل أهداف الأهلي هشام محمد في الدقيقة 20، وعمرو السولية في الدقيقة 23، ووليد ازارو في الدقيقة 44، وعماد متعب في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وأحمد حمدي في الدقيقة 82.

وأهدر أحمد حمودي لاعب الأهلي ركلتي جزاء في الدقيقتين 13 و41.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في دور الستة عشر.











كما تأهل النادي الإسماعيلي لدور الستة عشر بتغلبه على الشرقية 3 / 1.

سجل أهداف الإسماعيلي دييغو كالديرون (هدفين) في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت بدل الضائع، ومحمود متولي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، بينما سجل هدف الشرقية الوحيد دييجو كالديرون لاعب الإسماعيلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

ويلتقي الإسماعيلي في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين إنبي ونادي مصر، غدًا السبت.

وانتزع سموحة بطاقة التأهل لدور الستة عشر بتغلبه على الأوليمبي 2 / 1.

سجل هدفي سموحة ياسر إبراهيم وعبد العزيز إمام في الدقيقتين 20 والأخيرة من المباراة، في حين سجل هدف الأوليمبي أسامة مرعي في الدقيقة 80.

واضطر فريق الأوليمبي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد وائل عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع بتروجيت في دور الستة عشر.