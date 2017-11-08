عضو مجلس إدارة الزمالك المصري يكشف موقف معروف يوسف النهائي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الفريق الكروي الأول، القرار النهائي بشأن موقف النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأبيض من البقاء أو الرحيل، بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود عروض احتراف وتم الموافقة على أحد العروض لرحيل اللاعب.

وأكد مرتضى، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور جاء بالإبقاء على يوسف خلال المرحلة القادمة وعدم رحيله، مشيرا إلى رفض العروض التي وردت لشراء اللاعب .

وقال المشرف على الكرة “معروف يوسف أثبت أنه لاعب مهم ولا غنى عنه، خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه في الأوقات التي شارك بها في المباريات رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي لفترة طويلة، وهذا ما يجعلنا متمسكين ببقائه ورفض عروض شرائه ” .

وشدد أحمد مرتضى على أن المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، أشاد بمعروف بسبب مستواه المميز ومهاراته وقدراته بجانب التزامه المستمر في التدريبات طوال الفترة الماضية، وعدم إثارته لأي مشكلة بسبب عدم المشاركة بشكل مستمر مع الفريق.

ميدو جابر يخضع لأشعة ومدير الكرة بالأهلي المصري يطمئن على عاشور

على جانب آخر يخضع ميدو جابر، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي المصري، لأشعة وفحوصات طبية صباح يوم غد الخميس للتعرف على مدى اصابته في وتر القدم.

وغاب ميدو عن المران الجماعي لفريقه، مكتفياً بمتابعته من مقاعد البدلاء، بعد الخضوع لجلسة تأهيل بدني في صالة الألعاب الرياضية بالقلعة الحمراء، حيث يعاني من شد في الوتر.

وفي سياق متصل عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول على هامش مران اليوم للاطمئنان على إصابته ومدى استجابته للعلاج والتأهيل.

ويعاني عاشور من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يغيب على إثرها عن لقاء تليفونات بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر بعد غد الجمعة.

وحرص محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الفريق اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة تليفونات بني سويف وتحفيزا للفريق بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً.