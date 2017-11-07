لماذا تفوّق محمد صلاح في القيمة السوقية على كريستيانو رونالدو؟

أظهرت إحصائيات موقع Observatory transfer (CIES)، المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين في البطولات الأوروبية، أن القيمة السوقية للمصري محمد صلاح تجاوزت قيمة كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي وقائد البرتغال، بعد تألق مهاجم ليفربول في الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

وسجل صلاح 12 هدفًا في 17 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات، وبات هداف الفريق وينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبعة أهداف.

وبلغ سعر صلاح، البالغ عمره 25 عامًا، وفقًا للموقع 104.8 مليون يورو، رغم أن ليفربول اشتراه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 39 مليون استرليني فقط، وذلك وفقًا لعدة معايير يضعها الموقع في الحسبان.

ومن أهم هذه المعايير سن اللاعب ومركزه وعدد الأهداف التي سجلها والدقائق التي خاضها مع الفريق ونهاية عقده، واكتسابه الخبرة على مدار مسيرته.

إذ خاض الدولي المصري 1078 دقيقة في 14 مباراة منذ 14 مايو/ آيار الماضي، وحتى الرابع من نوفمبر الحالي، وهو موعد مباراة الفريق أمام وست هام في البريميرليغ والتي سجل فيها صلاح هدفين.

في المقابل، بلغت القيمة السوقية لرونالدو، البالغ عمره 32 عامًا وسبعة شهور، 91.8 مليون يورو، وعقده ينتهي مع النادي الملكي في نهاية يونيو/حزيران 2021، وقد خاض 1074 دقيقة في 12 مباراة في كل المسابقات في الفترة من 23 ابريل/نيسان الماضي وحتى يوم الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن هذه القيمة تتغير بشكل دائم، ويصدر تقرير أسبوعي على الموقع، ويتم تحديثه باستمرار فيما يتعلق بقيمة اللاعب في سوق انتقالات اللاعبين.

ولا يعني أن سعر صلاح حاليًا أغلى من رونالدو، لكن الأمر يتعلق بفترة حالية يتألق خلالها الدولي المصري الذي قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018 بتسجيله خمسة من سبعة أهداف في التصفيات، مقابل تراجع حاد في أداء رونالدو وريال مدريد بشكل عام سواء في الليغا أو دوري أبطال أوروبا.