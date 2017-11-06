مصر.. الفيفا يدعو حسام حسن لحضور قرعة كأس العالم 2018 (صورة)

تلقى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحضور مراسم قرعة كأس العالم المقرر إقامتها 1 ديسمبر المقبل بقاعة احتفالات قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وحملت دعوة الفيفا للعميد توقيع غياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي وجّه له الدعوة أيضًا لحضور مأدبة العشاء المقرر إقامتها في الـ 30 من نوفمبر الجاري ضمن نخبة من أساطير كرة القدم حول العالم.

وتأتي تلك الدعوة تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه حسام حسن خلال مشواره مع كرة القدم على مدار تاريخه الكبير على الصعيدين المحلي والدولي والذي كان من ثماره تحقيقه لقب عميد لاعبي العالم خلال عام 2001، بالإضافة للقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا في 176 مباراة دولية لعبها خلال الفترة ما بين عامي 1985 و2006.