الأهلي المصري يعرض على الوداد مبادلة أزارو بـ”بن شرقي”.. وإكرامي يرد على الانتقادات

دخل نادي الأهلي المصري ،في مفاوضات مع الوداد المغربي ؛للتعاقد مع أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق ومنتخب المغرب، لصفوف القلعة الحمراء ،خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية: “عرض مسؤولون داخل الأهلي على نظرائهم في الوداد ،إمكانية إجراء صفقة مقايضة بين الفريقين، بحيث ينضم وليد أزارو للوداد ،على أن ينتقل بن شرقي للأحمر”.

وأضافت الصحيفة: “الصفقة تضمنت تقديم الأهلي مبلغًا ضخمًا للوداد إضافة لأزارو، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض من اللاعب، والنادي المغربي بطبيعة الحال كون أشرف يرغب في تجربة احتراف أوروبية”.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي ،في ظل عدم اقتناع مسؤولي النادي بمستوى وليد أزارو، الذي حملته الجماهير مسؤولية بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إهداره العديد من الفرص السهلة في لقائي الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

من جانب آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري ،على إعادة عماد متعب مهاجم الفريق لتشكيل الفريق الأساسي في مواجهة تليفونات بني سويف ،المقرر لها الجمعة، في مسابقة كأس مصر.

وسوف يدفع البدري بمتعب أساسيًا في مواجهة الأهلي المقبلة، على أن يضع أزارو على مقاعد البدلاء.

وكان متعب شارك في نهاية مواجهة الوداد المغربي الأخيرة ،والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إكرامي

من ناحية أخرى، نشر شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” للرد على الانتقادات بعد الخسارة أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إكرامي: “‏قّدّر الله وما شاء فعل، خسارة لم نكن نتمناها ،لبطولة غالية غائبة بعد مشوار طويل وصعب مع جماهيرنا الحقيقية، لكن الحمدلله على كل حال”.

وأضاف: “‏تعودنا في مصر على نسب أي نجاح أو فشل كروي إلى أشخاص ،مع أن الجميع يعلم أن واقع المسؤولية في كرة القدم جماعي بحت”.

وتابع: “‏وتبقى دائمًا المشكلة في حالة الخسارة، هي محاولة إلقاء اللوم على أشخاص بعينهم، أو إيجاد كبش فداء يتحمل مسؤولية أي إخفاق، وللأسف هذا واقعنا”.

واستطرد: “‏لاعبو الأهلي هم أكثر اللاعبين تحملًا للمسؤولية في كل الظّروف ،ولكن البدء في ترديد نغمات، واللجج فيها لأي غرض ما، هنا وجب التذكير والتوضيح”.

وأضاف: “‏٤٨ مباراة رسمية للفريق منذ بداية الموسم، خرجنا بشباك نظيفة في أكثر من ٣٠ مباراة، تُوج بها مركزي حراسة المرمى، والدفاع بالأفضل أرقامًا وأداءً”.

وشدد: “بخلاف الأرقام التاريخية محليًا، فالأهلي عالميًا أكثر فرق العالم حفاظًا على نظافة شباكه في مبارياته الرسمية موسم ٢٠١٧”.

وأوضح: “‏المحاولة الآن لتحويل مركزي حراسة المرمي، والدفاع إلى نقطة ضعف ،وسبب عدم التتويج لخطأ في مباراه أو اثنين من أصل ٤٨ غير موضوعي ،وغير مقبول.. ‏السؤال أين كان هذا اللجج منذ ٦ مباريات؟، وتحديدًا قبل مباراة الترجي في القاهرة، لم نسمع تقييمًا أو تدعيمًا أو أو.. ‏فجأة يبدأ التقييم والتدعيم مع أول خطأ ،وإطلاق الأحكام المطلقة غير الموضوعية، وكأن اللاعبين ليسوا بشرًا”.

وأردف: “‏الحديث عن التدعيم في أي مركز طبيعي، ولكن ليس على حساب التقليل من لاعبين أشاد بهم الجميع منذ أيام قليلة، للأسف اللقطة الأخيرة في مصر تعم”.

وأكمل: “‏أخيرًا الهجوم والنقد من الجماهير أو الإعلام على أي لاعب بعد أي خسارة هو طبيعي، وواقع الأندية الجماهيرية، والوجه القاسي لكرة القدم.. ‏ولكن عندما يأتي الهجوم من مرشحين مُحتمل أن يكونوا مسؤولين فلا تعليق… نقدّر حزن الجماهير، فأنتم دومًا السند الحقيقي، فقدنا بطولة هامة نعم، لكن التركيز في ما هو قادم أهم ،ودائمًا لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية”.

وكان مصطفى مراد فهمي، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي في انتخابات الأهلي على قائمة المهندس محمود طاهر، قد أكد أن حراسة المرمى في القلعة الحمراء فيها مشكلة.