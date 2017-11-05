المقاصة ينتزع فوزه الأول على حساب سموحة.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري المصري

وضع مصر المقاصة حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه المستحق 2 / صفر على ضيفه سموحة في المرحلة الثامنة للبطولة اليوم الأحد.

وبادر البوركيني إيريك تراوري بالتسجيل للفريق الفيومي في الدقيقة 72، فيما تكفل اللاعب المخضرم هاني سعيد بتسجيل الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد المقاصة، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي، إلى خمس نقاط، ليرتقي إلى المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي (حامل اللقب).

في المقابل، تجمد رصيد سموحة، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند 12 نقطة في المركز الخامس.