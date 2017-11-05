بعد حملة تويتر.. هل يستحق حسام البدري الإقالة من النادي الأهلي المصري؟

أطلقت جماهير النادي الأهلي المصري في حملة عبر موقع “تويتر” وسمًا بعنوان #إقالة_حسام_البدري بعد ساعات من خسارة الفريق أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعبّرت جماهير الأهلي عن غضبها وطالبت برحيل حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، الذي قاد الفريق للتأهل النهائي للبطولة القارية بعد غياب 4 أعوام.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، هل يستحق البدري مطالب الإقالة من تدريب الأهلي؟.. فإلى السطور التالية:

بالأرقام.. البدري ناجح

تؤكد الأرقام أن حسام البدري في تجربته حتى الآن خاض 5 بطولات مع الأهلي هي الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية في الموسم الماضي مع بداية الدوري في الموسم الجديد.

وفاز البدري باقتدار بلقب الدوري دون هزيمة وتغلب على غريمه التقليدي الزمالك ذهابًا وإيابًا مع حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات كما استعاد لقب كأس مصر بعد غياب 10 أعوام ليحصد الثنائية المحلية.

وقاد البدري الأهلي للتأهل لنصف نهائي البطولة العربية وودع على يد الفيصلي الأردني كما خسر الرهان في بطولة السوبر المصري أمام الزمالك بضربات الترجيح وصعد بالأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 4 أعوام وخسر اللقب أمام الوداد المغربي.

رحيل النجوم

يرى محمد يوسف، المدير الفني لفريق بتروجت ومدرب الأهلي الأسبق، أن رحيل النجوم هو السبب الرئيس لمسألة تراجع نتائج الأهلي وضياع اللقب القاري.

وقال يوسف لشبكة “إرم نيوز”: “أرفض تمامًا فكرة رحيل البدري، فهو اجتهد وحقق نجاحات ملموسة ولكن رحيل أحمد حجازي تحديدًا عن خط دفاع الفريق إلى وست بروميتش أضرّ كثيرًا بالفريق”.

ورحل عن الأهلي أحمد حجازي في شهر يوليو الماضي بجانب انتقال حسام غالي إلى النصر السعودي ورحيل المهاجم عمرو جمال معارًا إلى بيدفيست الجنوب أفريقي بخلاف هروب الإيفواري سليماني كوليبالي.

أخطاء الميركاتو

ارتكب الأهلي بعض الأخطاء في الميركاتو دفع ثمنها في البطولة الأفريقية بشكل واضح.

وتعاقد الأهلي في الانتقالات الصيفية مع 6 صفقات لم يستفد منها أفريقـيًّا بالشكل الملموس وهو أمر يتحمله البدري بكل تأكيد بجانب إدارة الأهلي بعد انضمام السوري عبدالله الشامي والجنوب أفريقي باكاماني ماتشامبي وكلاهما غير مقيد أفريقـيًّا وثنائي سموحة أيمن أشرف وإسلام محارب الذي لم يتم قيده للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية وهشام محمد والمغربي وليد أزارو،وقد عاد اللاعب المعار أحمد الشيخ الذي احتل صدارة هدافي الدوري في الموسم الماضي.

وقام الأهلي بقيد أزارو والشيخ وهشام أفريقـيُّا، ولكن أزارو فقط من حصل على الفرصة بانتظام، وقدّم مستويات متذبذبة تارة يتألق وتارة يتراجع وسجل 4 أهداف بالبطولة.

تدعيمات أقوى

وطالب زكريا ناصف، مهاجم الأهلي الأسبق، إدارة النادي الجديدة التي ستتولى مقاليد الأمور مع مطلع شهر ديسمبر المقبل بضرورة تدعيم الفريق بصفقات أقوى.

وأضاف ناصف لشبكة “إرم نيوز”: ” الأهلي يحتاج 5 صفقات سوبر في الانتقالات الشتوية على رأسها حراسة المرمى وقلب الدفاع والوسط (الارتكاز) والهجوم وصانع الألعاب”.

وأشار إلى أن الأهلي يجب أن يتعامل بشكل مميز مع المرحلة القادمة لتجديد الدماء موضحًا أن عليه أن يحافظ على استقراره الفني ببقاء البدري.