مصر.. نادي الزمالك يحسم ملف ستانلي والتجديد للرباعي

كشف نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن عودة النيجيري ستانلي لصفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “الصربي نيبوشا لم يطلب عودة ستانلي في يناير، وكل ما تردّد في هذا الإطار مجرد أنباء لا أساس لها من الصحة في الوقت الحالي”.

وأضاف:”نحترم التعاقد بين “ستانلي” والقادسية السعودية والمستمر لمدة موسمين، ولن نعيد اللاعب في يناير، خاصة بعد أن أخبرنا أنه سعيد بتواجده في ناديه السعودي”.

ومن جانبه قال النجيري ستانلي في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”: “الزمالك لم يتفاوض معي للعودة في يناير، وأنا مستمر في تجربتي بالدوري السعودي حتى نهاية تعاقدي بعد موسمين”.

وأضاف ستانلي:”أحمد مرتضى منصور لم يطلب منّي العودة في يناير، وإدارة الزمالك طلبت منّي احترام تعاقدي مع فريقي السعودي”.

ومن جانب آخر قرّر نادي الزمالك تأجيل تجديد عقود الرباعي أحمد الشناوي، وعلي جبر، وطارق حامد، وأحمد توفيق، في الوقت الحالي بناء على طلب من الصربي نيبوشا الذي يرغب بفرض حالة من التركيز بالوقت الحالي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قد حصل على موافقة رباعي الزمالك على تجديد التعاقد في الوقت الحالي لكن نيبوشا طلب التأجيل.