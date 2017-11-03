نيبوشا ينفي وجود “خصام” مع خالد قمر.. ومحمد أشرف “روقة” يغيب 10 أيام عن نادي الزمالك المصري

تعرّض محمد أشرف “روقة” لاعب وسط نادي الزمالك المصري لإصابة قوية خلال لقاء فريقه أمام بتروجيت في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم والذي انتهي بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأكد الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن “روقة” تعرّض لإصابة بالتواء في “الأنكل” وسيغيب عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام المنيا في دور الـ32 لكأس مصر.

ولن يتمكن “روقة” من استكمال اللقاء، وخضع لاعب الوسط لفحوصات طبية أكدت غيابه لمدة 10 أيام عن الملاعب كحد أقصى.

وكان محمد أشرف روقة قد تعرض لإصابة عبارة عن التواء في الأنكل، وشارك النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك بدلاً منه في بداية الشوط الثاني أمام بتروجت.

ووضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الزمالك “جبيرة” على قدم محمد أشرف “روقة” بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بتروجت مساء اليوم، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

من جهة أخرى نفى المونتنيغري “نيبوشا” المدير الفني لنادي الزمالك نشوب مشادة مع خالد قمر مهاجم الفريق.

وقال “نيبوشا” في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “لا أعرف من أين تأتي مثل هذه الأخبار، لم يحدث أي شيء والإعلام ضخَّم الأمر”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى نشوب مشادة كلامية بين خالد قمر مهاجم الزمالك، ونيبوشا وكاد الأول أن يشتبك مع مدربه.