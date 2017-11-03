أحمد مدبولي يقود نادي الزمالك إلى اكتساح بتروجيت.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق نادي الزمالك انتصاره الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على بتروجيت 3 / صفر، اليوم الجمعة، في المرحلة الثامنة من الدوري والتي شهدت أيضًا فوز طنطا على الرجاء 1 / صفر.

وافتتح محمود علاء أهداف الزمالك في الدقيقة 30، وأضاف أحمد مدبولي هدفين متتاليين في الدقيقتين 39 و66.

ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتصدر، فيما تجمّد رصيد بتروجيت عند عشر نقاط في المركز السابع مقاسمة مع إنبي.

ويذكر أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي للزمالك بعد تعادلين وهزيمة، وهو الفوز الرابع للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة الأولى للفريق بعد فوزين وثلاثة تعادلات، وهي الخسارة الثانية للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق طنطا انطلاقته المميزة في الدوري هذا الموسم وتغلب على فريق الرجاء 1 / صفر.

ويُدين فريق طنطا بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد جابر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

واضطُر فريق الرجاء لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نصر رمضان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع طنطا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، محققًا فوزه الثاني هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة فقط، والتعادل في خمس.

وتوقف رصيد الرجاء عند نقطة واحدة فقط في المركز الثامن عشر الأخير، متلقيًا هزيمته السابعة هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة، وعدم الفوز بأي مباراة.