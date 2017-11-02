مشاجرة بين مهاجم نادي الزمالك المصري والمدير الفني للفريق.. تعرّف على التفاصيل

حاول خالد قمر، مهاجم نادي الزمالك، التعدي على الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريقه، عقب قيام الأخير باستبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء بتروجيت في بطولة الدوري العام .

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “دخل خالد قمر مدافع الزمالك في ثورة عارمة عقب علمه باستبعاده من قائمة فريقه للقاء بتروجيت في بطولة الدوري، وحاول التعدي على نيبوشا ودخل في مشادة عنيفة مع المدير الفني”.

وأضاف المصدر: “تدخل أعضاء الجهاز الفني ولاعبو الفريق من أجل عدم تطور الأمور، في ظل إصرار خالد قمر على إحداث أزمة كبيرة مع نيبوشا لأنه يشعر بالظلم”.

من جانبه، قال خالد قمر إن نيبوشا مدرب ظالم يجامل بعض لاعبي الفريق رغم أن مستواهم الفني متراجع بشدة، ولا يعطي فرصة لمن يجتهد في التدريبات.

وقرر الجهاز الفني للزمالك رفع مذكرة لمرتضى منصور، رئيس النادي، بعد ما فعله خالد قمر لتوقيع عقوبة مناسبة على اللاعب، لفرض حالة التزام داخل الفريق.

من جانب آخر، قام الجهاز الفني للزمالك بذبح عجل داخل مقر القلعة البيضاء، اليوم الخميس، فقد كلف الجهاز الفني للزمالك، حازم إمام قائد الفريق بإحضار عجل وذبحه نظرًا لانشغال الفريق بالمران الذي أقيم على إستاد القاهرة، حيث حضر محمد إمام والد اللاعب وشقيقه مصطفى لمقر القلعة البيضاء لذبح العجل.

ودخل الزمالك معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الفريق البترولي، واختار نيبوشا نفس قائمة المباراة الماضية أمام وادي دجلة لخوض مباراة الغد.