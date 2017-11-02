إنبي يوقف انتفاضة الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي.. تعرّف على ترتيب الدوري المصري

وضع إنبي حدًا لسلسلة انتصارات مضيفه الإسماعيلي، التي استمرت خلال مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعدما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 عليه، اليوم الخميس في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، التي شهدت تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الداخلية بالنتيجة ذاتها.

ورغم فقدانه نقطتين ثمينتين، ظل الإسماعيلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، علما بأن لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، كما رفع إنبي رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم إنبي بهدف حمل توقيع عرفة السيد في الدقيقة 25، لكن الفريق البترولي لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أدرك النجم المخضرم حسني عبدربه التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الشوط الثاني ولكن دون جدوى، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، لينتهي اللقاء بالتعادل.

المقاولون يسقط في فخ التعادل

من جهة أخرى، خيّم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء المقاولون العرب مع ضيفه الداخلية.

وارتفع رصيد المقاولون إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع الداخلية رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر أحمد علي بالتسجيل لمصلحة المقاولون في الدقيقة 75، غير أن سعيدو سانبوري أدرك التعادل سريعا للداخلية في الدقيقة 81.