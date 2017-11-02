مصر.. استاد القاهرة يعود لاستقبال مباريات النادي الأهلي

وافقت الجهات الأمنية على عودة استضافة استاد القاهرة مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس بعد غياب لفترة طويلة.

وقال الاتحاد المصري للعبة ،إنه وافق رسميًا على إقامة مباريات حامل لقب الدوري على استاد القاهرة.

وأضاف الاتحاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لجنة المسابقات وافقت على إقامة جميع مباريات الأهلي بالدوري على استاد القاهرة، باستثناء مباراتيه مع الإسماعيلي والمصري البورسعيدي سيستضيفهما استاد برج العرب بالإسكندرية”.

.ويخوض الأهلي أول مباراة على ملعب القاهرة أمام الداخلية بالدوري في 24 نوفمبر الحالي.

ووافقت الجهات الأمنية من قبل على استقبال الاستاد ذاته مباريات الزمالك.

ولعب الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب في الإسكندرية.