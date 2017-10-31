“بانسيه” يعتذر ويعود للمصري البورسعيدي

قرر البوركيني بانسيه، مهاجم النادي المصري البورسعيدي، العودة لصفوف الفريق الكروي وإيقاف انتقاله لصفوف الرائد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد ماهر، وكيل أعمال بانسيه، في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “اللاعب اعترف أنه أخطأ في طريقة رحيله عن المصري البورسعيدي، وسيعود لصفوف الفريق وسيقدم اعتذاراً لمجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن”.

وأضاف ماهر: “بانسيه أبلغني أنه سيعود لصفوف المصري عقب خوض مباراة منتخب بوركينا فاسو أمام الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، والمقرر إقامتها مطلع الأسبوع المقبل”.

وتابع: “بانسيه لن ينتقل لأي نادٍ إلا بعد موافقة مجلس إدارة المصري، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن متمنيًا أن يتقبل الجميع اعتذاره والسماح له بالعودة لصفوف الفريق البورسعيدي”.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمصري، أكد أن مجلس إدارة النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، قرر تكليف المستشار نصر عزام بمتابعة ملف أزمة اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه تمهيدًا لرفع شكوى ضد اللاعب بلجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم حفاظًا على حقوق النادي المصري.

وكان اللاعب قد تغيب عن مران الفريق خلال اليومين الماضيين وسط شائعات تتحدث عن هروبه لخارج مصر للضغط على النادي المصري للموافقة على رحيله لأحد الأندية السعودية.

وأضاف حسن أن هذا القرار جاء في ضوء حرص مجلس الإدارة والجهاز الفني على حفظ حق النادي المصري المتعاقد مع اللاعب لمدة موسمين، حيث سيتقدم نصر عزام إلى الاتحاد المصري بملف متكامل أعده جهاز الكرة بالمصري يوضح من خلاله جميع ملابسات التعاقد مع اللاعب وكل المستندات التي توضح وجهة نظر النادي.