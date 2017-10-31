رسميًا.. شيكابالا يعود لمنتخب مصر من باب الرائد السعودي

عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الرائد السعودي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد المستوي المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه السعودي خلال الموسم الحالي.

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لإرم نيوز “قرر الأرجنتيني كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بشكل رسمي، ضم شيكابالا لقائمة الفراعنة في لقاء غانا، ولكن حتى الأمس لم يكن الكلام رسميًا”.

وأضاف لهيطة ” شيكابالا قدم مستوى مميزًا مع ناديه السعودي هذا الموسم ويستحق الحصول على فرصة مع المنتخب ونتمنى أن يثبت جدارته”.

ويدخل منتخب مصر في معسكر يوم الـ 6 من نوفمبر المقبل، استعداداً للقاء غانا يوم الـ 12 من نوفمبر في الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

فيديو..

الهدف الخامس لنادي الرائد على الباطن سجله اللاعب شيكابالا في الدقيقة 67#الباطن_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/eUGgJhFe2H — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 26, 2017

ولم يتوقع مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام شيكابالا لمنتخب مصر، على الرغم من تقارير إعلامية عديدة أفادت بضمه.

وسجل شيكابالا أربعة أهداف مع الرائد السعودي، منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الحالي.

ولم ينضم شيكابالا لمنتخب مصرر منذ 3 سنوات تقريبًا.