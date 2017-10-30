النادي الأهلي يرسل قائمة المرشحين في الانتخابات للجنة الأولمبية المصرية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية، تضمن قائمة كاملة بأسماء المرشحين لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة المقرر لها 30 نوفمبر المقبل.

وأغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بتقدم 36 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعدًا، حيث من المنتظر أن تُعلن اللجنة القائمة بشكل رسمي في الساعات المقبلة، بعد مراجعة الشروط ومدى انطباقها على المرشحين على كافة المناصب، وذلك وفقًا لبيان إعلامي صادر عن النادي.

على منصب الرئيس تقدم 4 مرشحين هم: محمد ثابت محمد عثمان فضل الله، وإلهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينة، ومحمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، ومحمود طاهر حسن طاهر.

وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم للانتخابات، مصطفى فهمي مراد فهمي، والعامري فاروق محمد عبدالحميد العامري. وفي أمانة الصندوق تقدم كلٌّ من: مصطفى كامل زاهر أحمد رفيق، وخالد محمد علي الدرندلي.

في حين تقدم لمنصب العضوية فوق 35 عامًا 19 مرشحًا هم: خالد سليمان أبوالعلا عيد، ونادر محمد محمد حمادة، ومحمد حسن محمد سعدالدين، و أحمد زكي خليل إبراهيم، وجوهر نبيل جوهر محمد، و إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي، وخالد عبدالمحسن كامل مرتجي ،ومحمد عمر محمد الدماطي، وطارق حسن عبدالحميد حسن قنديل، ورانيا عمرو مصطفى علواني، وهاني صلاح محمد سري الدين، ومحمد يحيى مصطفى عيسى، ومحمد جمال أحمد محمد هليل، وهشام فوزي محمد علي، وأيمن فتحي محمد المرشدي، وحمدي محمد على الكنيسي، وخالد عادل عبده حبيب، وإيهاب محمد ماضي محمد عثمان، ومنى عبدالكريم السيد سليم.

أما على منصب العضوية أقل من 35 عامًا، فقد تقدم 9 مرشحين هم: محمد جمال عبدالقادر الجارحي، ومحمد زكريا عبيد سراج الدين، ومهند مجدي محمد عبدالعزيز، وشيرين هانئ محمد حسين منصور، وحسام الدين مصطفى حسن محمد علي، وعمر محمد ربيع ياسين محمد، ومحمد سعيد أبوالفتح فتح الله، ومروان هشام محمد فؤاد، وأحمد مصطفى محمد عبدالقادر.